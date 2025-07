Caro voli Antitrust chiede trasparenza su prezzi

L’Antitrust solleva il velo sui prezzi dei voli, chiedendo alla Commissione Europea maggiore trasparenza nel meccanismo che determina i costi dei biglietti. Un appello al fine di tutelare i consumatori e garantire un mercato più chiaro e competitivo. La richiesta si fa sempre più pressante in un settore strategico per i viaggiatori e l’economia europea. Per scoprire come questa richiesta potrà cambiare il volto del settore, continua a leggere.

L’Antitrust si rivolge alla Commissione Europea chiedendo “maggiore trasparenza” sul meccanismo che determina i prezzi dei voli. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caro voli, Antitrust chiede trasparenza su prezzi

In questa notizia si parla di: voli - antitrust - trasparenza - prezzi

