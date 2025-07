Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2025 ore 20 | 25

Se devi spostarti a Roma e nel Lazio, resta aggiornato sulla viabilità con le ultime news di Astral Infomobilità. Tra code sulla A1 Firenze-Roma e ripercussioni sul Raccordo Anulare, la mobilità richiede attenzione e pazienza. Preparati al meglio e pianifica il tuo viaggio in anticipo: ecco tutte le informazioni per un percorso senza sorprese.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade sulla A1 Firenze Roma a causa del precedente sinistro ci sono ancora 3 km di coda tra Attigliano e Orte in direzione della capitale in a91 Roma Fiumicino ancora ripercussioni sulla viabilità per l'impegno di questo pomeriggio con code a tratti dal raccordo anulare a via della Magliana in direzione Eur sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna se ne abbiamo un incidente Concorde da Pisana a Roma Fiumicino entri più avanti sono per traffico intenso i rallentamenti tra Laurentina e Tuscolana in carreggiata interna code tra Nomentana e lo svincolo per La 24 Roma Teramo e poi tra Casilina e Appia ci spostiamo su via Pontina rimosso il sinistro Tra lo svincolo per La Laurentina Aprilia permangono i rallentamenti in direzione Latina rimosso l'incidente anche su via Ardeatina con circolazione ora scorrevo via di Porta medaglia via di spregamore in direzione Santa Palomba Infine per il trasporto ferroviario il servizio rallentato sulla linea Metromare In entrambe le direzioni con l'attivazione del servizio di integrative dai due capolinea mentre sulla linea Roma Pisa il servizio attualmente sospeso per un incendio tra Follonica e Grosseto da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ti lasciamo con un messaggio di sicurezza strada guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e infomobilità un servizio della Regione Lazio