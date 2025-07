Sinner da Wimbledon | Il mio gioco simile a quello di Djokovic è grazie ai suoi consigli

Londra, 4 luglio 2025 – Tra le teste di serie che cadono, Jannik Sinner si distingue con una prestazione impeccabile a Wimbledon. Grazie ai consigli di Novak Djokovic, il giovane talento altoatesino ha affinato il suo gioco, dimostrando una solidità sorprendente nel successo contro Vukic. Ora, con rinnovata fiducia, si prepara ad affrontare Pedro Martinez, pronto a scrivere un'altra pagina brillante della sua stagione. Il torneo si fa sempre più avvincente!

Londra, 4 luglio 2025 – Tra le teste di serie che cadono non c'è nessun problema per Jannik Sinner: il tennista altoatesino, infatti, ha superato facilmente Vukic al secondo turno di Wimbledon. Il match, giocato ieri, ha visto l'italiano imporsi con un netto 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) e ora troverà davanti a sé lo spagnolo Pedro Martinez, tennista classe 1997, che finora ha superato l'inglese George Loffhagen al primo turno e l'argentino Navone al secondo. Questa edizione di Wimbledon ha dimostrato come il tennis possa essere imprevedibile, con dei risultati apparentemente scontati che possono essere ribaltati facilmente, ma, data l'uscita di scena di giocatori particolarmente insidiosi, Sinner deve sfruttare al massimo quest'opportunità.

Wimbledon. Allenamento Sinner prepartita Vukic. Tante soluzioni offensive provate, buona transizione nellla gestione del gioco di volo. Crescita tecnica e tattica sull'erba con accanto tanti consigli di Cahill e Vagnozzi. Esclusiva #SkySport Vai su X

Jannik Sinner ha dominato il derby italiano al primo turno di Wimbledon, battendo Luca Nardi con un netto 6-4, 6-3, 6-0 in un’ora e 49 minuti. Il numero uno al mondo ha mostrato un gioco solido e incisivo, concedendo pochissimo all’avversario e chiudendo il Vai su Facebook

