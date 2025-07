Meloni da Vespa rivendica i numeri vincenti del governo | Su occupazione e spread risultati record

Meloni, ospite a Vespa, celebra i successi del suo governo con entusiasmo, sottolineando risultati record su occupazione e spread. Con dati alla mano, rivendica il merito di un mercato del lavoro in crescita e di un spread in netto calo, simbolo di stabilità economica. La premier evidenzia come le imprese e i lavoratori siano protagonisti di questa rivoluzione positiva, confermando che i risultati sono il frutto di una gestione efficace e di un sistema solido.

“Il mercato del lavoro continua a registrare numeri record, i dati Istat relativi al mese di maggio lo confermano, con un aumento di 80mila lavoratori rispetto al mese precedente, di quasi 410mila in più in un anno, è prevalentemente lavoro stabile, lo spread è intorno a 90 punti base, ricordiamo che quando ci siamo insediati era a 236 punti. Merito soprattutto delle imprese, soprattutto del sistema produttivo, soprattutto dei lavoratori, merito anche dell’affidabilità e della stabilità del Governo, anche della serietà del Ministro Giorgetti”. Così la premier Giorgia Meloni in collegamento col Forum in Masseria di Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni da Vespa rivendica i numeri vincenti del governo: “Su occupazione e spread risultati record”

In questa notizia si parla di: numeri - spread - record - meloni

Crolla lo spread, cresce la credibilità del Governo Meloni. Il lavoro serio porta stabilità e fiducia. E i mercati applaudono. Vai su Facebook

Meloni da Vespa rivendica i numeri vincenti del governo: Su occupazione e spread risultati record; I numeri dicono Meloni ha ragione: spread a 91, è record, Giorgia meglio di Monti, Renzi e Conte; Occupazione e spread, Petrucci (FdI): I numeri premiano il Governo Meloni.

I numeri dicono Meloni ha ragione: spread a 91, è record, Giorgia meglio di Monti, Renzi e Conte - Il differenziale tra Btp e Bund ai minimi da 15 anni: mercati fiduciosi, Italia solida. Secondo msn.com

Spread Btp-Bund da favola verso quota 80, ma per Meloni-Giorgetti il conto è più salato. Ecco perchè - Ma a ben vedere il bicchiere è mezzo pieno se si guarda ai rendimenti. Da msn.com