Moschee abusive presidio della Lega e dell’associazione Italia-Iran a Milano Sardone | Escono come i funghi video

A Milano, la protesta contro le moschee abusive si fa sentire. Organizzata dalla Lega e dall’Associazione Italia-Iran, la manifestazione ha coinvolto anche europarlamentari come Anna Maria Cisint e Silvia Sardone, che hanno sottolineato l’importanza di presidiare il centro culturale Imam Ali, ritenuto teatro di un'ignobile apologia del generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso dall’Occidente. Un gesto forte che evidenzia come la politica italiana si mobiliti per difendere i valori e la sicurezza del Paese.

La Lega, assieme all’associazione Italia-Iran, ha organizzato una protesta contro le moschee abusive a Milano. Anche le due europarlamentari del Carroccio Anna Maria Cisint e Silvia Sardone hanno partecipato al presidio assieme agli altri militanti. Sardone ha ricordato che la contestazione ha avuto luogo davanti al centro culturale Imam Ali per un motivo ben preciso: «Qui c’è stata l’apologia del generale iraniano Qassem Soleimani », ucciso da un attacco missilistico americano il 3 gennaio 2020. In seguito, Cisint ha annunciato che oggi «il Consiglio di Stato ha detto chiaramente che le moschee irregolari vanno chiuse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Moschee abusive, presidio della Lega e dell’associazione Italia-Iran a Milano. Sardone: “Escono come i funghi” (video)

Altre due moschee abusive in Veneto e Friuli - In Veneto e Friuli emergono nuove preoccupazioni: due moschee abusive trasformano immobili destinati a uffici in luoghi di culto clandestini.

«Il sindaco deve intervenire e se non lo farà ci rivolgeremo alla prefettura perché le norme sono chiare e qui non può esserci una moschea». L'europarlamentare della Lega Anna Cisint sul circolo culturale Assahaba di Novellara. Il sindaco respinge: «E' una

