Ilgiorno.it - Paolo Bellazzi e Cristian Mauri dispersi in Grignetta: localizzato uno dei cellulari nel canalone Caimi. Il segnale captato grazie a droni

Lecco, 9 febbraio 2025 -sono stati localizzati. O almeno è statoil telefonino di uno dei due. Si troverebbero nel, uno dei canaloni della, su cui i due escursionisti, entrambi 49enni, di Vimercate e Cambiago, risultanoda sabato pomeriggio. Come è statoilA georeferenziare il possibile punto, sono stati i vigili del fuocoal sistema Imsi-catcher, che permette di individuare un cellulare triangolandone il, anche in assenza di campo. Lo hanno fatto tramite i loroequipaggiati con il sofisticato apparato. Le condizioni meteo proibitive Per confermare l'indicazione occorre però compiere un'ispezione diretta sul campo. Al momento tuttavia non è possibile: le condizioni meteo sono proibitive e il pericolo di valanghe è troppo elevato.