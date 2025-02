Ilfattoquotidiano.it - Hacker filopalestinesi violano il sito del Times of Israel: “Pensate di essere al sicuro? Noi siamo ovunque”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilofsotto attacco degli. Chi nella mattinata di domenica si è collegato aldel quotidianoiano non avrà trovato in testa la solita barra del menu con la fascia pubblicitaria sotto, bensì uno spazio nero con una scritta in inglese: “davvero dialin Palestina? Oche possano proteggervi? Noi, non c’è altro di cui parlare. #FreePalestine”. E sotto, in arabo, “Allah Akbar“.Il messaggio è chiaro e lo è ancora di più se si considera che è apparso suldi uno dei quotidiani più vicini alle posizioni del governo estremista di Benjamin Netanyahu che, dopo aver mietuto quasi 50mila vittime in un anno e quattro mesi di guerra a Gaza, adesso ha appoggiato il “piano di pace” di Donald Trump che prevede la deportazione di massa dei palestinesi dalla Striscia.