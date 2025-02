Ilgiorno.it - Atm, sciopero dei mezzi: disagi previsti per il 14 febbraio

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 92025 – San Valentino difficile per gli innamorati che intendano raggiungere i loro partner con ipubblici? Possibile. Per venerdì 14, infatti, il sindacato autonomo Al Cobas ha proclamato uno, sulla sola città di Milano, di 24 ore di durata. L’agitazione è stata confermata nelle ultime ore. La metropolitana, ma anche idi superficie; autobus di linea e tram – quindi tutto il parco governato da Atm – saranno a rischio. Per quanto? L’azienda non ha ancora specificato se saranno applicate le fasce di garanzia. Tradizionalmente, qualora siano in vigore questi intervalli di tempo “protetti”, in cui icircolano per garantire di viaggiare a lavoratori, studenti e chiunque abbia esigenze improcrastinabili, vengono attivate dall’inizio del servizio alle 8.