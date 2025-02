Juventusnews24.com - Thiago Motta a Sky: «La reazione nel secondo tempo è stata ottima. Kolo Muani deve stare con i piedi per terra, sul gol subito…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, allenatore della Juve, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il match di Serie A contro il Comoha parlato nel post-partita di Como Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di Sky.PAROLE – «Giocare qui contro di loro non è facile, è una squadra che gioca davvero bene a calcio che ti mette in difficoltà se non sei attento. Attaccano in tante situazioni che sono difficili da gestire, possiamo sicuramente migliorare ma abbiamo la partita che dovevamo fare per ottenere la vittoria. I ragazzi se lo meritano, si impegnano sempre al massimo, volendo sempre la vittoria e la massima prestazione. Quelli che hanno iniziato hanno fatto bene ma anche quelli che sono entrati, sono molto contento perché sono entranti molto bene».GOL SUBITO – «Prendere gol così no, dobbiamo fare meglio.