Short Track CdM Tilburg | Pietro Sighel terzo nei 1500 metri

Prosegue la tappa di Tillburg, in Olanda, valida per la Coppa del Mondo di2025. Nella quinta tappa del World Tour, massimo circuito internazionale dello, quattro gare disputate con l’Italia sempre protagonista. C’èsul podio dei. L’azzurro conclude alposto tagliando il traguardo in 2’22?681 davanti al connazionale Luca Spechenhauser, quarto in 2’22?852. La prova se la prende il canadese William Danjinou, che ferma in cronometro con il tempo di 2’22?541. Secondo l’olandese Jens Van T Wout in 2’22?659. Thomas Naldini esce in semifinale, ma è ottavo dopo la vittoria nella finale B. Per quanto concerne i 500maschili,e Thomas Nadalini hanno partecipato alla finale B, chiusa rispettivamente in terza e quarta piazza. Sono stati classificati in settima e ottava posizione assoluta.