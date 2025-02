Quotidiano.net - Salvini, l’intervento in spagnolo al raduno dei Patrioti a Madrid: “Amici del PP, scegliete fra Soros e Musk”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 febbraio 2025 – L'intervento di Matteo– in– aldei sovranisti europei è, in meno di un quarto d'ora, un condensato del manifesto 'trumpista' dei. Il primo saluto e il primo ringraziamento è al popolo deie di Vox, riunito oggi aper la kermesse 'Mega - Make Europe Great Again', "per l'appoggio durante i tre anni in cui sono stato accusato di sequestro di persona per aver bloccato gli sbarchi di migranti clandestini in Italia". Il primo attacco è alle Ong e alla sinistra: "A dicembre sono stato assolto, ha vinto il diritto a difendere le frontiere dall'invasione: abbiamo vinto noi, hanno perso Pedro Sanchez e le ong di sinistra, a cui mandiamo un caro saluto. Bye bye Pedro, bye bye Open Arms, viva la libertà". Italy’s deputy Prime Minister and leader of Italian League party (Lega) Matteodelivers a speech during a meeting of Patriots for Europe, the European Parliament's largest far-right bloc, at a hotel inon February 8, 2025.