Marcolin individua il problema: «Inter monotematica contro la Fiorentina»

dopo Como-Juventus dagli studi di DAZN, è tornato a parlare della brutta sconfitta dell'Inter in casa della Fiorentina. BRUTTA PRESTAZIONE – Dario Marcolin dopo la brutta sconfitta dei nerazzurri in casa della Fiorentina, ha provato ad analizzare così: «L'Inter è ancora lì, penso che da lunedì vedremo una squadra diversa con più consapevolezza del successo. Ieri ho visto una squadra monotematica, con una velocità costante ma senza il cambio di passo. L'Inter ha gestito la manovra, ma non ho visto qualità. Sicuramente un passo indietro».