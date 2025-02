Internews24.com - Facchetti su Fiorentina Inter: «Era partita bene, nel secondo tempo è entrata completamente scarica. Lunedì mi aspetto questo…»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneanalizza la débâcle dell’contro la. Il figlio del compianto Giacinto ha le idee chiare su come siano andate le cosevenuto a radio Bruno Toscana nel corso del programma ‘PentaSport’ Gianfelice, figlio della leggenda Giacinto ha analizzato.PAROLE – «Laaveva gli uomini contati, ma i primi undici erano di grande livello. Palladino non ha dovuto fare i cambi. I viola hanno fatto unadi grande dedizione e sacricio, correndo molto. L’era, nonostante le due occasioni della. Nele non è riuscita mai a reagire. Non conosco le cause di ciò, magari la stanchezza delle tantissime partite potrebbe portare al totale crollo visto giovedì».