Golf Wyndham Clark al comando del WM Phoenix Open al termine del round d’esordio

isti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento del fine settimana. Spazio infatti al WM(montepremi 9.2 milioni di dollari), storico evento nato nel 1932 sotto il nome originario di Arizona. Aldella prima tornata guida la classifica. L’americano piazza un solidoda -7 (64 colpi) bogey free balzando in vetta alla leaderboard.Ad un colpo di distanza dal battistrada troviamo i connazionali Taylor Moore e Lee Hodges, seguiti a loro volta ad una lunghezza di margine dal danese Nicolai Hojgaard, dal venezuelano Camilo Villegas, e dagli statunitensi Akshay Bathia, Adam Schenk, Justin Thomas ed Andrew Putnam. Classifica chiaramente cortissima con ben 66 partecipanti che hanno archiviato il primo giro con punteggi al di sotto del par.Sul percorso par 71 del TPC Scottsdale dell’omonima città dell’Arizona (Stati Uniti d’America) competano la top ten in decima posizione con lo score di -4 il belga Thomas Detry, il canadese Corey Conners, il sudafricano Christiaan Bezuidenhout, il sudcoreano Tom Kim e gli americani Jake Knapp ed Alex Smalley.