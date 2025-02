Bergamonews.it - e-Brt, riaperta via Promessi Sposi all’incrocio con via Moroni

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Nell’ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell’e-BRT, a partire da questa sera alle ore 21, viain uscita su viaverràal traffico veicolare. Tuttavia, nelle prossime giornate lavorative potrebbero verificarsi temporanee interruzioni che non comprometteranno la viabilità ordinaria.ATB informa che in questa fase della cantierizzazione, il percorso degli autobus della linea 5 in direzione Bergamo manterrà le precedenti variazioni: giunti in via Tommaso Grossi, gli autobus continueranno lungo la via per svoltare a destra per via Guerrazzi e da lì proseguire in via, riprendendo il normale percorso. Rimangono confermate anche la fermata provvisoria in via Guerrazzi al civico 6 prima dell’incrocio con viae la soppressione temporanea delle fermate numero 523 e 526 su via