Sport.periodicodaily.com - Pisa vs Cittadella: le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani provano ad insidiare il primato della capolista Sassuolo, mentre i veneti vogliono continuare la loro ascesa verso la salvezza.vssi giocherà sabato 8 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Romeo Anconetani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani continuano la loro corsa verso la Serie A e sono ormai a ridosso della capolista Sassuolo dalla quale distano due punti. Ma soprattutto la squadra di Inzaghi ha portato a cinque le lunghezze di vantaggio sullo Spezia terzo. La strada è ancora lunga, ma I presupposti per una promozione diretta ci sono tutti.I veneti si sono tirati fuori dalla zona retrocessione, ma il vantaggio su di essa non è ancora rassicurante.