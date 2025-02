Calcionews24.com - Buffon: «Juve con qualche difficoltà di troppo. Scudetto? La mia favorita tra Napoli e Juve è questa»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Gianluigi, ex portiere ed attuale capo delegazione dell’Italia, sulla stagione dellae sullo. I dettagli Gianluigiha parlato della Serie A a margine della presentazione del primo album delle Calciatrici Panini.– «Credo che la classifica che si sta delineando premi in maniera corretta le squadre per ciò .