Operatrice socio sanitaria fa da autista ai pusher | scatta l’obbligo di dimora

PISA – Gli agenti della Questura di Pisa, negli scorsi giorni, hanno eseguito la misura cautelare deldicon conseguente divieto di allontanarsi dal domicilio in determinate fasce orarie, disposta dal Gip su richiesta della procura di Pisa nei confronti di una donna, quarantaduenne, accusata dei reati di truffa aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti.Le indagini in parola sono scaturite nell’aprile dello scorso anno, allorquando la Squadra antinarcotici della Squadra Mobile ha constatato che un soggetto noto alle forze dell’ordine, di origini straniere, è stato spesso trasportato in auto dalla donna. I successivi accertamenti hanno acclarato che la donna svolgeva la professione diall’interno di una struttura pubblica pisana e che spesso si trovava in auto, in compagnia di pregiudicati noti per la loro vicinanza allo spaccio di stupefacenti, durante l’orario di servizio.