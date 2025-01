Zonawrestling.net - WWE: Top superstars femminili di NXT e altri nomi presenti ad Indianapolis

Il giorno della Royal Rumble si avvicina. Quest’anno si terrà al Lucas Oil Stadium di, Indiana.Come da un po’ di anni a questa parte molti wrestlers di NXT vengono chiamati a partecipare a questo iconico match e anche quest’anno non si dovrebbe essere da meno.I grandiprobabili Delle due Rumble, quella che maggiormente ha accolto al suo interno piùprovenienti dal roster di sviluppo è quella femminile.Un report di PWInsider informa che le wrestlers di NXT: Stephanie Vaquer, Jaida Parker, Roxanne Perez e Lash Legend sono state viste adquesta settimana. Il tutto fa presagire ad un loro possibile ingresso nella Rumble.Ma non sarebbero solo loro i possibilirumors parlano dei campioni Giulia e Oba Femi e anche dell’ex campione Trick Williams come possibili partecipanti.