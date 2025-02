Ilgiorno.it - Scrive “Acab” sulla sede dei ghisa a Milano e poi aggredisce un agente: turista inglese in manette

– Iin servizio nella caserma Ugga di via Custodi li hanno notati dalle telecamere che monitorano il perimetro delladel Radiomobile. Trenta minuti dopo la mezzanotte di ieri. I vigili hanno visto sui monitor quattro ragazzi che si stavano aggirando vicino ai muri, come se stessero aspettando il momento buono per entrare in azione. A un certo punto, uno di loro si è staccato dal resto del gruppo, si è avvicinato alla parete, vicino a una porta di colore verde, ha tirato fuori la bomboletta spray e ha scritto “”, acronimo che sta per “All cops are bastard”. Ha fatto giusto in tempo a terminare il graffito di insulto alle forze dell’ordine, prima di essere intercettato dagli agenti: l’uomo, un trentunennein vacanza per qualche giorno in città, si è avventato contro un, ma è stato comunque bloccato e portato negli uffici del Radiomobile.