Linkiesta.it - In Liguria c’è una specie di cipolla che cammina, e i bulbi nascono sui rami

Leggi su Linkiesta.it

Si chiamaegiziana, ma è italiana, anzi ligure, e arriva dalla riviera di Ponente, e precisamente da Ventimiglia e dalla Valle della Nervia. Zone da cui è partita da qualche anno la riscoperta di questa antica e pregiata varietà, diventata un simbolo di tutela del territorio e di biodiversità.Detta anchealbero per via della sua altezza, che supera il metro, oche, è un ortaggio raro e poco noto, curioso nel nome e nella forma. Le cipolle, infatti,sui, che sono più alti rispetto ad altre varietà, e si sviluppano a grappolo, raccolte in una insolita forma a mazzetto. Se non vengono raccolte subito, si ingrossano e diventano più pesanti, facendo scendere la cima del ramo verso il suolo. Da questinasceranno altre piante, distanti dalla pianta madre circa trenta centimetri: ed ecco il motivo del nome “che”.