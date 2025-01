Zonawrestling.net - Chelsea Green: “Ho scritto a Tommy Dreamer per apparire in TNA”

La nuova partnership tra TNA e WWE apre tantissime possibilità. Abbiamo già visto tanti wrestler della TNA fare visita in NXT e viceversa in questi mesi, e nel weekend della Royal Rumble in tanti si aspettano di vedere qualcuno – magari Joe Hendry – fare la sua comparsa in WWE. Ma le possibilità sono davvero infinite, e il fatto che si parli di una collaborazione pluriennale ci farà vedere tante sorprese in questi mesi, con diversi wrestler che sicuramente si batteranno in prima persona per attraversare il confine tra le federazioni. Anzi, qualcuno lo sta già facendo.“Voglio un match con Masha Slamovich”Intervenuta in diretta a Busted Open Radio, la campionessa USha colto l’occasione per parlare direttamente a, che ricopre un ruolo nel backstage in TNA, e convincerlo a chiamarla per un match contro l’attuale campionessa Knockouts, Masha Slamovich.