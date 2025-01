Zonawrestling.net - Will Ospreay e la WWE: chi ha perso davvero l’opportunità?

Il wrestling professionistico sembra più interessato a produrre monologhi da venti minuti che match memorabili. Eppure, in mezzo a questo mare di chiacchiere, emerge una figura che se ne infischia allegramente delle convenzioni:. Mentre l’industria continua a misurare il talento più per i decibel al microfono che per la magia sul ring,rappresenta quella che gli esperti chiamerebbero “un’anomalia statistica”, ma che in realtà è semplicemente uno che ha capito come funzionaquesto business.Un anno fa, quandoscelse di firmare con la AEW, il wrestling web è andato in cortocircuito. La WWE, con Triple H al timone, gli aveva praticamente steso un tappeto rosso fino a Stamford. Tanto che il prossimo Hall of Famer della WWE aveva lanciato una frecciatina adicendo -sostanzialmente- che alcuni wrestler mancano di ambizione e sacrificio.