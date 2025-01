Torino si aggira in strada con la katana da samurai e minaccia i carabinieri | Sono un highlander sparatemi pure

Leggi su Open.online

le due di notte quando in via Botticelli, a, una persona sipercon una spada dain mano. L’uomo, un disoccupato 46enne, incrocia un residente del quartiere Barriera di Milano, che chiama i: «Correte, c’è una persona incon unasguaiata». Le forze dell’ordine intervengono poco dopo ma l’uomo di rinfoderare l’arma non ne vuole sapere. Uno degli agenti a quel punto estrae il taser senza ancora premere il grilletto, un “ultimo tentativo” di deterrenza. Ma il 46enne non arretra, anzi sfida i: «un». Ilsotto psicofarmaciLa situazione si è risolta poco topo, fortunatamente senza che si arrivasse allo scontro. È bastato l’arrivo di una seconda pattuglia a far desistere ilimprovvisato.