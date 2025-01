Lapresse.it - Terra dei Fuochi, don Patriciello: “Sentenza Cedu spartiacque, nessuno può più negare”

“Questo giorno è uno, da ora per ladeici sarà per sempre un prima e un dopo. Epotrà piùciò che è stato negato per tanti anni“. Così don Maurizio, parroco del Parco Verde di Caivano, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ sulladella Corte europea dei diritti dell’uomo () che ha condannato l’Italia per le mancate misure a protezione dei cittadini della cosiddettadei. Il parroco confida di vivere questo momento “con soddisfazione ma senza gioia. Non posso essere felice,di noi può esserlo perché tante, troppe, sono state le vittime dei veleni di questo territorio”.“Penso – ha aggiunto don– agli innumerevoli funerali che ho celebrato, alle bare bianche davanti all’altare. Penso alle persone della mia famiglia che non ci sono più, penso all’ultima ragazza che abbiamo sepolto soltanto pochi giorni fa, e aveva vent’anni.