StarComingSoon | Tutte le novità di febbraio 2025 targate Star Comics

Il nuovo anno è appena cominciato e si prospetta già ricchissimo di tantissime.In arrivo aben 4 nuove serie sentimentali, perfette per scaldare i cuori dei lettori nel mese dell’amore. Direttamente da Shonen Jump+ fa il suo esordio la frizzante commedia BEAT & MOTION. Per tutti i fan del manga shojo, torna sugli scaffali una delle serie romantiche più amate dai lettori: ELETTROSHOCK DAISY, la dolce storia firmata Kyosuke Motomi, sarà disponibile in una nuova edizione completa in 8 volumi. Chi è il misterioso Daisy che veglia da lontano su Teru, dandole supporto e affetto? Scopritelo a S. Valentino nel primo volume!Per tutti gli amanti del Boys’ Love, arriva SLEEPING ON THE PAPER SHIP, l’intrigante mini-serie dalle tinte dark firmata Teki Yatsuda, fra le autrici più promettenti del panorama BL giapponese, già autrice di Home Far Away – Verso casa.