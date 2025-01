Ilrestodelcarlino.it - Solo 51 ludopatici in cura: "È la punta dell’iceberg"

Dottor Michele Sanza, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena e Forlì, quanti sono attualmente iseguiti dal vostro servizio? "Sono 51 a Cesena e 44 a Forlì, circa il 6 per cento del totale dei nostri assistiti per le varie dipendenze, ossia, alcol, droghe, farmaci oltreché gioco compulsivo". Rappresentano un numero significativo rispetto alla realtà del fenomeno? "No. Intantouna parte si rivolge al nostro servizio mentre altri fanno riferimento agli sportelli di prossimità che gestiamo con i fondi regionali per la prevenzione. Ma anche la somma delle due strutture è lontano dal fenomeno reale". Come mai così pochi si fannore? "Perché c’è una parte di giocatori che non è consapevole di essere caduto in una vera e propria dipendenza e matura questa consapevolezzadopo uno sfacelo, economico, personale e delle relazioni familiari.