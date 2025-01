Quotidiano.net - Scomparsa delle gemelle ungheresi in Scozia: ritrovato un cadavere nel fiume Dee

Soluzione tragica in vista nel giallo della "" di duetrapiantate inal centro di un caso sospetto di suicidio al centro dell'attenzione mediatica nel Regno Unito da circa tre settimane. Ad annunciarla è il recupero nelle ultime ore di unda parte della polizia locale nelle acque delDee, che attraversa Aberdeen. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del Queen Elizabeth Bridge nell'ambitoindagini aperte per cercare le due donne, Henrietta e Eliza Huszti, di 32 anni; stando ai primi accertamenti, si tratta dei resti di Henrietta: fonti investigative hanno del resto informato oggi stesso la famiglia che le ricerche proseguono adesso per Eliza. I vertici della Police Scotland hanno escluso finora indizi di reato, lasciando quindi aperta indirettamente la pista - evocata dagli accenni di alcuni tabloid britannici - d'un doppio suicidio commesso per ragioni al momento inspiegabili.