Scannapieco: "Esg, serve la transizione giusta"

I maggiori rischi per l’umanità, secondo il World Economic Forum, sono ambientali. Nel 2023 gli eventi meteorologici estremi sono cresciuti del 22 per cento e, secondo Banca d’Italia, il 65 per cento del credito è in capo ad aziende soggette ai rischi climatici. Eppure, per le politiche esg il vento sta cambiando. Parte da qui il Forum Multistakeholder di Cassa Depositi e Prestiti che si è tenuto a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Sullo sfondo, una ricerca di Bva Doxa che confronta la percezione degli italiani su sostenibilità e intelligenza artificiale. Una nuova parola a fare da fil vert: pragmatismo. Emerge, infatti, che anche gli under 35 adottano oggi un approccio meno ideale è più edotto verso la: per loro conta, è una necessità e non una moda, ma sono consapevoli che ha un costo e che il percorso sia difficile.