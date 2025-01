Sarah Toscano a Sanremo 2025 tra sentimento e nostalgia | Canto un amore illusorio

Leggi su Funweek.it

Dalla vittoria ad Amici al palco del teatro Ariston in meno di un anno.arriva per la prima volta al Festival didove è in gara – giovanissima fra i Big – con il brano Amarcord. Energia, voce, determinazione e quel pizzico diche nonostante i suoi soli 19 la spinge già a guardarsi ogni tanto indietro. Concentratissima per dare il meglio di sé, l’artista si prepara alla settimana musicale più calda dell’anno italiano tra lezioni die prove per essere pronta a tutto. Notti insonni comprese.DirezionePrima volta a, come stanno andando questi giorni di preparazione e prove anche con l’orchestra?Diciamo che sono settimane molto impegnative, ho le giornate piene. Sto facendo tantissime cose e mi sto preparando tantissimo, proprio per tutto quello che può succedere.