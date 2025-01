Romadailynews.it - Roma: controlli nel Tuscolano e Quadraro, due denunciati e 2 mila euro di multa

Un 33enneno e’ stato trovato in un’auto rubata poi restituita al proprietario, per questo e’ stato denunciato per ricettazione. Un commerciante in via dei Colombi ae’ stato denunciato per mancata sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori, mentre il titolare di un minimarket in via dei Lentili ha ricevuto unadi 2000per irregolarita’ nella gestione alimentare. Complessivamente, sono state identificate 120 persone, controllati 60 veicoli, ispezionati tre esercizi commerciali ed elevate multe per oltre 8600. E’ questo il bilancio delle attivita’ dei carabinieri dele Casilina nei quartierinell’ambito di un controllo straordinario del territorio.Agenzia Nova