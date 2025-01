Ilrestodelcarlino.it - Ragazzina adescata via chat: sospeso il prof indagato. “Roma mandi gli ispettori”

Ferrara, 31 gennaio 2025 – La decisione arriva in tarda serata. Ed è presa dall’Ufficio scolastico regionale. Il docenteper adescamento di una minorenne, sua studentessa di una scuola media ferrarese, è ufficialmente. In via cautelativa, secondo quanto trapela, in attesa della conclusione dell’intero iter giudiziario, con effetto immediato. Dunque già da oggi non si presenterà a scuola. Non si tratta di una sanzione, bensì – secondo le informazioni raccolte dal Carlino – di una decisione a tutela anzitutto della minorenne e della sua famiglia, del contesto scolastico e delessore, nei confronti del quale ad oggi c’è un’indagine preliminare conclusa. L’atto, il 415bis, datato 13 gennaio e solitamente preludio di una richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato all’un paio di settimane fa.