Piena del Natisone, in quattro a rischio processo per la morte di tre giovani

AGI - La procura di Udine ha formalizzato l'atto di chiusura delle indagini nei confronti di 4 persone per ladi Patrizia Cormos e Bianca Doros, di 21 e 23 anni, e Cristian Molnar di 25, avvenuta lo scorso 31 maggio. Ifurono travolti dalladel fiume, a Premieracco, in provincia di Udine. Le indagini riguardano tre vigili del fuoco e un infermiere in servizio alla centrale operativa del Sores nel pomeriggio del 31 maggio scorso. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di omicidio colposo. Aivengono contestate imperizia, negligenza e imprudenza, ciò che avrebbe portato alladei tre ragazzi. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del nucleo investigativo di Udine e dalla sezione aerea di Bolzano della guardia di finanza. La tragedia nelle acque delavvenne nel primo pomeriggio del 31 maggio 2024 quando una improvvisatravolse i tre ventenni che avevano deciso di fare "una passeggiata" lungo il fiume per poi fermarsi in una lingua di ghiaia poco distante dalla riva, punto in cui poco dopo, anche per l'improvviso rabbuiarsi del cielo, si verificò il dramma.