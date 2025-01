Ilrestodelcarlino.it - Operazione baby gang a Piacenza, accoltellamenti e tentati omicidi: 9 arresti

, 31 gennaio 2025 -: 9. I ragazzi sono accusati di diversilegati agli scontri per il predominio dello spaccio cittadino. La polizia sta sequestrando contenuti multimediali che incitano all'odio e alla violenza. Eseguite altre 12 misure di prevenzione disposte dalla procura.La polizia dista chiudendo in queste ore la vasta attività di contrasto alle bande giovanili, con esecuzione di provvedimenti di natura penale e amministrativa, che coinvolge numerosi giovani. Reati commessi nel sottobosco dello spaccio di droga, con aggressioni e violenze tra bande rivali. Il sequestro di video e file Come fa sapere la polizia, sono nove glieseguiti e 12 le misure di prevenzione adottate.