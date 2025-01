Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2025 in DIRETTA: tra poco Guignard/Fabbri, Manni/Roethlisberger qualificati per la free dance

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO FEMMINILE DIARTISTICO DALLE 17.0015.20: Si prosegue con l’attesa coppia finlandese composta da Juulia Turkkila e Matthias Versluis. lei ha 30 anni, è nata e vive a Helsinki, lui, 30 anni, è nato in Svizzera a Genolier e vive ad Helsinki. Sono allenati da Maurizio Margaglio e Neil Brown. Sono stati undicesimi all’Europeo 2019 e 21mi al Mondiale 2021 di Stoccolma, 15mi ai Giochi Olimpici di Pechino, 12mi al Mondiale di Montpellier 2022. Nel 2023 l’exploit del bronzo europeo ed Espoo davanti al loro pubblico e il nono posto Mondiale a Saitama, lo scorso anno sono stati sesti all’Europeo e decimi al Mondiale. La musica. I Got You (I Feel You) di James Brown, Land Of 1000s di Wilson Pickett, Christopher Kenner.