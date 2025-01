Ilnapolista.it - Il Milan è una polveriera, le prossime partite deicderanno il futuro di Ibrahimovic e di Conceiçao (Repubblica)

scrive del pessimo clima che si respira al. Sembra un tutti contro tutti, giocatori contro allenatore, allenatore contro giocatori,che sgrida i suoi e il mercato estivo del tutto sconfessato (a parte pochi casi come Fofana).Leggi anche: La dirigenza delsta sconfessando quasi tutto il mercato estivo (Libero)è entrato in rotta di collisione con parte della squadraScrivesul:La batosta di Zagabria ha fatto malissimo a una squadra attesa da tre(derby, Roma in Coppa Italia, play-off di Champions) che possono segnare la stagione, ma anche ildie dell’allenatore.è entrato in rotta di collisione con parte della squadra. L’intera rosa è stata convocata ieri pomeriggio aello dalla triade Furlani-Moncada-Ibra per discutere la situazione: qualche frattura appare insanabile.