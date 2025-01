Leggi su Ildenaro.it

Dopo essere entrata nel 21° secolo, lasi è trasformata da un Paese in via di sviluppo in una grande potenza che ha attirato molta attenzione fra le forze armate mondiali. Forse in passato la potenzaè stata apprezzata solamente a livelli tellurocratico grazie all’Esercitodi Liberazione, ma il rapido sviluppo e il progresso tecnologico degli ultimi anni hanno cambiato ogni cosa.Il progresso scientifico e tecnologico è un fattore importante nel potenziamentocinese. Laha ottenuto grandi risultati nei settori dei caccia J-20, J-16, J-10C e altri. La tecnologia di questi combattenti ha raggiunto il livello avanzato mondiale e per alcuni aspetti sono all’avanguardia. Soprattutto il J-20: l’avvento di questo caccia stealth ha rotto il monopolio dell’Occidente su tale tecnologia.