I lavori nelle scuole. Gli alunni della Malaspina trasferiti da settembre

La ristrutturazionerete edilizia scolastica, in città, prosegue a pieno ritmo, secondo la tabella di marcia programmata dall’amministrazione e dagli uffici tecnici del Comune. A tal proposito, è in dirittura d’arrivo la progettazione per la scuola media Cantalamessa, i cui studenti sono attualmente ospitati nel plessoCeci. Ciò consentirà di avviare il cantiere per i previstidi adeguamento sismico nella primavera 2025 che avranno una durata di circa due anni. Nel 2027, quindi, gli studentiscuola secondaria di primo grado potranno rientrare nella loro sede. Per la ricostruzione del plesso Falcone Borsellino in via Zeppelle, demolito per lasciare posto a un nuovo edificio scolastico finanziato con fondi Pnrr, si prevede la finenel 2026. In fase avanzata di esecuzione sono ipresso i plessi delleCagnucci e Tofare, che saranno ultimati presumibilmente entro l’estate, in modo da poter tornare ad accogliere gli studenti ad inizio anno scolastico 2025/26, liberando le attuali sedi temporanee di via Sardegna e via Speranza.