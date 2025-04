Como-Genoa 1-0 rete di Strefezza nel secondo tempo Tante le occasioni per i rossoblù | La cronaca | Le foto

Genoa in campo a Como per la sfida con la squadra di Fabregas. Entrambe appaiate a quota 39 punti, Como senza Diao e Perrone ma emergenza infortuni più forte in casa Genoa Ilsecoloxix.it - Como-Genoa 1-0, rete di Strefezza nel secondo tempo. Tante le occasioni per i rossoblù | La cronaca | Le foto Leggi su Ilsecoloxix.it in campo aper la sfida con la squadra di Fabregas. Entrambe appaiate a quota 39 punti,senza Diao e Perrone ma emergenza infortuni più forte in casa

Como-Genoa 1-0: un gol di Strefezza basta ai lariani, i rossoblù sfiorano più volte il pari ma tornano a casa a mani vuote; Como-Genoa 1-0: risultato finale e highlights; Milan, vittoria a Venezia con gol di Pulisic e Gimenez. Strefezza fa gioire il Como, Genoa sconfitto; Giornata di festa al Sinigaglia: Strefezza regala la salvezza aritmetica al Como, Genoa battuto 1-0.

Como-Genoa, 34esima giornata di Serie A. Il Como di Cesc Fabregas ospita il Genoa di Patrick Vieira (oggi in tribuna per squalifica) in una sfida fra due squadre che in questa stagione hanno saputo ab ...