Dall' infanzia alle superiori | quanti sono gli iscritti alle scuole di Roma e quali i licei più scelti

Tra le scuole superiori a fare la parte del leone è sempre il liceo scientifico, seguito però a breve distanza dagli istituti tecnici, in risalita anche le richieste per il classico. Ma complessivamente, Dall'infanzia ai licei, il numero di studenti è in calo. A diffondere i dati delle iscrizioni.

