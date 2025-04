Serie A Milan passa a Venezia 0-2

Milan vince a Venezia e inguaia i veneti,che restano in zona retrocessione. Lo 0-1 lo sigla Pulisic già al 5' sull'imbucata di Fofana dopo un recupero alto. Venezia convincente: Zerbin di poco a lato, Yeboah sciupa, Nicolussi Caviglia spaventa il Milan con le sue conclusioni. Fra i rossoneri LoftusCheek manca il colpo del ko. Al 96' il contropiede di Gimenez firma lo 0-2. Nell'altra partita dell'ora di pranzo, successo del Como sul Genoa col gol di Strefezza al 59'. E' 1-0 fra due squadre comunque salve. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.32 Ilvince ae inguaia i veneti,che restano in zona retrocessione. Lo 0-1 lo sigla Pulisic già al 5' sull'imbucata di Fofana dopo un recupero alto.convincente: Zerbin di poco a lato, Yeboah sciupa, Nicolussi Caviglia spaventa ilcon le sue conclusioni. Fra i rossoneri LoftusCheek manca il colpo del ko. Al 96' il contropiede di Gimenez firma lo 0-2. Nell'altra partita dell'ora di pranzo, successo del Como sul Genoa col gol di Strefezza al 59'. E' 1-0 fra due squadre comunque salve.

Approfondimenti da altre fonti

Venezia Milan 0-0 LIVE: inizia il match di Serie A! - Al Penzo il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Venezia Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia Milan, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. SEGUI LA CRONACA DELLA PARTITA SU MILANNEWS24 VENEZIA (3-5-2): Radu; Cande, Idzes, […] 🔗calcionews24.com

Serie A, Venezia-Milan: la partita del ‘Penzo’ in diretta | LIVE News - Alle ore 12:30 al 'Penzo' c'è Venezia-Milan, 34^ giornata della Serie A 2024-2025: ecco il LIVE testuale della partita dei rossoneri 🔗pianetamilan.it

DIRETTA Serie A, Como-Genoa e Venezia-Milan | Formazioni Ufficiali LIVE - Rinviata per i funerali del Papa, la trentaquattresima giornata si apre oggi alle 12.30 Il trentaquattresimo turno di Serie A apre oggi con due giorni di ritardo dopo i rinvii decisi per i funerali di Papa Francesco e per il decesso del fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita. La giornata si apre alle 12.30, eccezionalmente con due partite in contemporanea: Como-Genoa e Venezia-Milan. DIRETTA Serie A, Como-Genoa e Venezia-Milan: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato. 🔗calciomercato.it

Se ne parla anche su altri siti

Venezia-Milan 0-2, gol e highlights. Reti di Pulisic e Gimenez, Conceiçao vince ancora; Venezia-Milan LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025; Venezia-Milan 0-2: risultato finale e highlights; Venezia-Milan 0-2, highlights e gol. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Serie A, Venezia-Milan 0-2: Pulisic regala tre punti al Diavolo, si sblocca Gimenez - La decima rete in campionato dell'americano porta il successo ai ragazzi di Conceiçao. Nel finale si sblocca anche il "Bebote" ... 🔗msn.com

Milan, vittoria a Venezia con gol di Pulisic e Gimenez. Strefezza fa gioire il Como, Genoa sconfitto - Le due partite della 34a giornata di Serie A si concludono 0-2 per i rossoneri, 1-0 per i lariani. I rossoneri soffrono e rischiano in Laguna ma capitalizzano la rete dell’americano in avvio di match. 🔗fanpage.it

Venezia Milan 0-0 LIVE: inizia il match di Serie A! - Al Penzo il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Venezia Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia Milan, valevol ... 🔗calcionews24.com