Procedura di licenziamento collettivo sindacati proclamano tre giornate di sciopero

Procedura di licenziamento collettivo, annunciata con una Pec nello scorso giovedì 24, mette a rischio complessivamente una cinquantina di posti di lavoro della logistica nell'area ex Sirio di San Giovanni di Ostellato. A fronte di quanto accaduto sono stati proclamati dai sindacati tre giornate di sciopero.

Ex Gkn, nessun rinvio per la procedura di licenziamento collettivo: insorgono Regione e sindacati - FIRENZE – In attesa del necessario pronunciamento del giudice del tribunale di Firenze, la procedura di ammissione al concordato di Qf è ancora pendente e con essa la definizione dei diritti (crediti da lavoro, stipendi) dei circa 120 lavoratori ancora in forza all’azienda di Campi Bisenzio. Per questo, al tavolo convocato per la procedura di licenziamento collettivo che si è tenuto tra i rappresentanti di Qf e le organizzazioni sindacali, Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, ha chiesto una proroga dei termini prima di procedere coi licenziamenti. 🔗corrieretoscano.it

Licenziamento collettivo Jabil: sindacati contro la multinazionale a Marcianise - Con l'ultimo incontro tra i sindacati e l'assessore regionale Antonio Marchiello si è conclusa la procedura di licenziamento collettivo avviata a gennaio dalla multinazionale Usa Jabil per i 408 dipendenti dello stabilimento di Marcianise (Caserta). Da domani l'azienda avrà 120 giorni per inviare le lettere di licenziamento, sempre che nel frattempo non venga rimessa sul tavolo la soluzione proposta da Jabil nei mesi scorsi, ma già bocciata dai lavoratori, relativa alla cessione dello stabilimento con tutti gli addetti alla Tme Assembly Engineering Srl, nuova società costituita dalla Tme di ... 🔗quotidiano.net

Berco, arriva la doccia gelata: via alla procedura di licenziamento collettivo - Berco, via alla procedura di licenziamento collettivo. E’ una doccia gelata - che riguarda 247 persone - quella che arriva direttamente dai vertici dell’azienda con sede a Copparo e Castelfranco Veneto e che è stata comunicata nella serata di venerdì 7 alle rappresentanze sindacali. Iscriviti... 🔗ferraratoday.it

Licenziamento collettivo alla GLS: 15 corrieri a rischio a pochi giorni dal Primo Maggio - A pochi giorni dalla Festa del Lavoro, la GLS di Latina ha comunicato l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 15 corrieri su un totale di 70 dipendenti. La decisione, presa ... 🔗rainews.it

Aprono la email e scoprono di essere senza più lavoro - Una cinquantina i dipendenti coinvolti in una azienda logistica. I sindacati proclamano lo sciopero ... 🔗msn.com

Licenziamento collettivo alla Telemat, la Cgil chiede lo stop - A pochi mesi dalla sottoscrizione di accordi sindacali in materia di Lavoro Agile e Integrativo aziendale, la Direzione di Telemat, azienda che opera nei servizi all’impresa e agli enti pubblici, ha c ... 🔗vicenzatoday.it