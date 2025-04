Gaza Qatar | Progressi nei negoziati per la tregua | Morti 40 palestinesi in attacchi dell' esercito israeliano

Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di. L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia". Summit in Oman, Usa: colloqui su nucleare con Iran positivi

Progressi nei colloqui su Gaza: il Qatar media tra Hamas e Israele - Il premier del Qatar Abdulrahman al-Thani ha dichiarato di "aver visto progressi nei colloqui su Gaza giovedì". Lo riferisce al Jazeera. A Doha nei giorni scorsi è arrivato il capo del Mossad, David Barnea, che avrebbe incontrato lo stesso al-Thani. Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, nella conferenza stampa con il premier, ha detto che "Hamas è più disposta ad accettare un accordo che vada oltre un cessate il fuoco e mira a trovare una soluzione a lungo termine alla crisi con Israele". 🔗quotidiano.net

Gaza, iniziati i negoziati Hamas-Israele: cosa può accadere adesso - Al Cairo sono iniziati i negoziati tra Israele e Hamas sul futuro del cessate il fuoco a Gaza. E se la prima fase della tregua termina sabato 1 marzo, ancora si sa molto poco circa gli sviluppi della seconda fase, quella che dovrebbe prevedere il rilascio degli ultimi ostaggi e il ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia. Il nodo del Corridoio Filadelfia Una clausola dell’attuale accordo di pace impone a Israele di iniziare a ritirarsi dal Corridoio Filadelfia. 🔗it.insideover.com

A Gaza si riaccende la speranza: accordo tra Hamas e Israele per riprendere lo scambio di prigionieri e per riprendere i negoziati di pace - Dopo il timore di una ripresa dei combattimenti, causato dallo stop alla liberazione dei detenuti palestinesi ordinato da Benjamin Netanyahu come rappresaglia ai macabri teatrini inscenati da Hamas durante la consegna degli ostaggi israeliani, a Gaza si riaccende una flebile speranza. Grazie all’estenuante lavoro dei mediatori egiziani e qatarioti, infatti, il gruppo terroristico e Israele hanno raggiunto una nuova mini-intesa, che consentirà di riprendere lo scambio di prigionieri. 🔗lanotiziagiornale.it

Qatar, 'progressi in negoziati su tregua a Gaza' - Il premier del Qatar Abdulrahman al-Thani ha dichiarato di "aver visto progressi nei colloqui su Gaza giovedì". Lo riferisce al Jazeera. A Doha nei giorni scorsi è arrivato il capo del Mossad, David B ... 🔗ansa.it

Progressi nei colloqui su Gaza: il Qatar media tra Hamas e Israele - Il premier del Qatar riferisce di progressi nei colloqui su Gaza, con Hamas pronta a un accordo oltre il cessate il fuoco. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco: «A Gaza situazione ignobile». La frustrazione del Qatar nelle mediazioni - Il mediatore capo del Qatar, Mohammed Al-Khulaifi, ha espresso frustrazione per la mancanza di progressi nei negoziati tra Israele e Hamas per una nuova tregua: «È una questione urgente. Ogni giorno c ... 🔗editorialedomani.it