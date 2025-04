Rudiger | Non ci sono scuse per il mio comportamento di ieri sera Ho commesso un errore

Rudiger ha pubblicato una storia su Instagram in cui si scusa per il gesto commessi dopo il fischio finale del Clasico contro il Barcellona in finale dei Copa del Rey.«Non ci sono scuse per il mio comportamento di ieri sera. Mi dispiace davvero».Leggi anche: Rüdiger lancia il ghiaccio addosso all’arbitro, finisce in corrida tra Barcellona e Real Madrid (tre espulsi)Rudiger: «Mi dispiace davvero»Al termine della finale di Copa del Rey contro il Barcellona, il giocatore tedesco ha lanciato un oggetto a Ricardo de Burgos Bengoetxea, direttore di gare, e, dopo che l’arbitro lo ha espulso, il difensore centrale ha afferrato un sacchetto di ghiaccio e lo ha lanciato contro di lui. I compagni del Real hanno trattenuto Rudiger, impedendo che accadesse altro.L’ex giocatore del Chelsea ha anche commentato la prestazione del Real Madrid nella partita e le sue condizioni fisiche: «Abbiamo giocato un’ottima partita dal secondo tempo in poi. Ilnapolista.it - Rudiger: «Non ci sono scuse per il mio comportamento di ieri sera. Ho commesso un errore» Leggi su Ilnapolista.it Antonioha pubblicato una storia su Instagram in cui si scusa per il gesto commessi dopo il fischio finale del Clasico contro il Barcellona in finale dei Copa del Rey.«Non ciper il miodi. Mi dispiace davvero».Leggi anche: Rüdiger lancia il ghiaccio addosso all’arbitro, finisce in corrida tra Barcellona e Real Madrid (tre espulsi): «Mi dispiace davvero»Al termine della finale di Copa del Rey contro il Barcellona, il giocatore tedesco ha lanciato un oggetto a Ricardo de Burgos Bengoetxea, direttore di gare, e, dopo che l’arbitro lo ha espulso, il difensore centrale ha afferrato un sacchetto di ghiaccio e lo ha lanciato contro di lui. I compagni del Real hanno trattenuto, impedendo che accadesse altro.L’ex giocatore del Chelsea ha anche commentato la prestazione del Real Madrid nella partita e le sue condizioni fisiche: «Abbiamo giocato un’ottima partita dal secondo tempo in poi.

