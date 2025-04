Jimenez manda un messaggio ai suoi compagni | Dobbiamo affrontare la partita come abbiamo fatto con l’Inter

Jimenez, ha detto la sua prima del match di oggi contro il Venezia facendo riferimento al successo contro l'Inter in CoppaIntervenuto nel corso del prepartita di Venezia Milan, match del 24° turno del campionato di Serie A, l'esterno dei rossoneri Alex Jimenez è tornato sulla vittoria ottenuta dalla squadra di Sergio Conceicao nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter per 0 a 3 di mercoledì sera. Oggi i rossoneri sfideranno invece la squadra di Eusebio Di Francesco.SUL MATCH DI OGGI E SULLA VITTORIA CONTRO l'Inter – «Oggi c'è il campionato e Dobbiamo pensare a oggi, affrontando la partita come abbiamo fatto contro l'Inter».SUL NUOVO MODULO – «Quando abbiamo provato il nuovo modulo mi sento comodo e vedere Theo dall'altro lato mi fa giocare meglio.

Calciomercato Inter, Ausilio manda i suoi osservatori a vedere Monza Parma! Due giocatori monitorati - di RedazioneCalciomercato Inter, Ausilio manda i suoi osservatori a vedere Monza Parma! Non solo Palacios, ma monitorati questi due giocatori, per il futuro del club nerazzurro. Ecco i dettagli Osservatori del calciomercato Inter sono stati avvistati all’U-Power Stadium di Monza, dove oggi la squadra di Alessandro Nesta ha affrontato il Parma guidato da Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Calciomercato. 🔗internews24.com

Bisseck a Dazn: «Contento per il gol, a volte nel secondo tempo siamo stanchi». Poi manda un messaggio al Bayern Monaco - di RedazioneIl difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari in campionato: le sue parole Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter Cagliari, il difensore nerazzurro Yann Bisseck si è espresso così commentando l’importante successo ottenuto nel 32° turno di Serie A. QUANTO SONO CONTENTO DI QUESTA PARTITA? – «Ho preso un po’ di tempo per me per fare ancora gol, allora sono molto contento. 🔗internews24.com

Compleanno Ranocchia, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 37 anni – FOTO - di RedazioneCompleanno Ranocchia, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 37 anni. Ecco il pensiero del club nerazzurro Oggi l’Inter festeggia il compleanno dell’ex giocatore nerazzurro Andrea Ranocchia. L’ex difensore centrale italiano compie oggi 37 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Buon compleanno Ranocchia! ???#ForzaInter — Inter ?? (@Inter) February 16, 2025 Tanti auguri ad Andrea Ranocchia! Nato ad Assisi il 16 febbraio 1988, l’ex difensore nerazzurro oggi festeggia 37 anni. 🔗internews24.com

