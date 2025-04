Serie A Pulisic e Gimenez piegano il Venezia Il Como batte il Genoa e si salva

Serie A si è aperta con i due lunch match delle 12:30. Al Penzo, il Milan supera 2-0 il Venezia, non senza qualche difficoltà, grazie ai gol di Pulisic ad inizio partita e di Gimenez nel recupero. Al Sinigaglia invece il Como batte il Genoa 1-0 con il gol di Strefezza e ottiene la salvezza matematica. Venezia-Milan 0-2Prima del calcio d’inizio, il Milan perde per infortunio Jovic durante il riscaldamento, con Abraham titolare al suo posto. Partita che però inizia subito in discesa per i rossoneri, che sbloccano il risultato dopo 5?: rilancio sbagliato di Candé con Jimenez che intercetta e serve Fofana, bravo ad imbucare in area per Pulisic, che infila alla destra di Radu.Il Venezia non rimane a guardare e al 24? ha una clamorosa occasione con Yeboah, che di destro da due passi però non inquadra lo specchio della porta. Sololaroma.it - Serie A, Pulisic e Gimenez piegano il Venezia. Il Como batte il Genoa e si salva Leggi su Sololaroma.it La 34ª giornata diA si è aperta con i due lunch match delle 12:30. Al Penzo, il Milan supera 2-0 il, non senza qualche difficoltà, grazie ai gol diad inizio partita e dinel recupero. Al Sinigaglia invece ilil1-0 con il gol di Strefezza e ottiene la salvezza matematica.-Milan 0-2Prima del calcio d’inizio, il Milan perde per infortunio Jovic durante il riscaldamento, con Abraham titolare al suo posto. Partita che però inizia subito in discesa per i rossoneri, che sbloccano il risultato dopo 5?: rilancio sbagliato di Candé con Jimenez che intercetta e serve Fofana, bravo ad imbucare in area per, che infila alla destra di Radu.Ilnon rimane a guardare e al 24? ha una clamorosa occasione con Yeboah, che di destro da due passi però non inquadra lo specchio della porta.

