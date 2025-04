Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 aprile 2025 | Marta rischia di morire?

Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap i criminali che vogliono liberarsi di Enrico, scopriranno dove abita Marta mentre Odile sentirà una conversazione compromettente su Rita.

