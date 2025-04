Serie A | il Milan vince a Venezia con Pulisic e Gimenez il Como supera il Genoa ed è aritmeticamente salvo

Serie A che per una Serie di circostanze offre un piatto così ricco da far tornare gli appassionati indietro di almeno una decade, si apre con le vittorie di Milan e Como. I rossoneri con un gol di Pulisic dopo pochi minuti e di Gimenez nel finale sbancano Venezia, mentre la squadra di Fabregas raggiunge matematicamente la salvezza grazie alla rete di Strefezza nel secondo tempo che vale i tre punti contro il Genoa.AC Milan’s YOUSSOUF FOFANA and AC Milan’s CHRISTIAN Pulisic during the Italian Serie A Enilive soccer championship football match between Venezia FC and AC Milan at Pierluigi Penzo Stadium on April 27th, 2025, Venezia, Italy during Venezia FC vs AC Milan, Italian soccer Serie A match in Venice, Italy, April 27 2025IL Venezia CI PROVA, MA vince IL MilanIl Milan – forte della finale raggiunta in Coppa Italia – si impone per 2-0 in casa del Venezia e tiene vive le speranze di raggiungere un posto in Europa anche tramite il campionato. Leggi su Sportface.it Una domenica diA che per unadi circostanze offre un piatto così ricco da far tornare gli appassionati indietro di almeno una decade, si apre con le vittorie di. I rossoneri con un gol didopo pochi minuti e dinel finale sbancano, mentre la squadra di Fabregas raggiunge matematicamente la salvezza grazie alla rete di Strefezza nel secondo tempo che vale i tre punti contro il.AC’s YOUSSOUF FOFANA and AC’s CHRISTIANduring the ItalianA Enilive soccer championship football match betweenFC and ACat Pierluigi Penzo Stadium on April 27th, 2025,, Italy duringFC vs AC, Italian soccerA match in Venice, Italy, April 27 2025ILCI PROVA, MAILIl– forte della finale raggiunta in Coppa Italia – si impone per 2-0 in casa dele tiene vive le speranze di raggiungere un posto in Europa anche tramite il campionato.

