Calhanoglu | Dobbiamo reagire! Ora serve la determinazione

Calhanoglu, a ridosso della partita tra Inter e Roma, spiega cosa serve alla sua squadra su Dazn.PRE-PARTITA – Hakan Calhanoglu spiega il suo punto di vista sul momento dell'Inter: «Il calcio può succedere di tutto, lo sappiamo. Fa male ma Dobbiamo accettare. Abbiamo reagito sempre bene dopo sconfitte così, oggi abbiamo la possibilità di dimostrare chi siamo a San Siro. Io credo che in questo momento abbiamo bisogno di più determinazione, quella che mancava. Dobbiamo avere coraggio di fare errori, i tifosi aspettano e Dobbiamo rischiare di più. Non Dobbiamo avere paura di fare gli errori. La determinazione è più importante, la Dobbiamo avere sempre»

