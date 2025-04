Festa Como vinto il match point col Genoa ed è salvezza aritmetica

Como e Genoa è finita 1-0, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A che si è giocato allo Stadio Sinigaglia. Lariani salvi.Como SALVO – Al Sinigaglia sfida decisiva tra Como e Genoa: chi vince si salva indipendentemente dagli altri risultati. Quindi, partita non banale tra due allenatori che in carriera, da giocatori, hanno vinto qualcosina insieme all'Arsenal: ossia Cesc Fabregas e Patrick Vieira. Anche se quest'ultimo è squalificato. Entrambe le squadre hanno condotto una buonissima stagione. Pronti-via e dopo quattro minuti Kasa sfiora il gol del vantaggio, sbagliando clamorosamente da due passi. Si salva Butez, ma l'errore dell'attaccante del Grifone è veramente incredibile. La risposta della squadra di casa arriva al 14? con Ikone, ma la conclusione dell'ex Fiorentina è deviata in angolo.

